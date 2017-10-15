Хорхе Сампаоли: «Артуро Видаль – лучший бокс-ту-бокс в мире»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал свои слова о чилийце Артуро Видале.

«Не могу сказать ничего больше, кроме того чтобы высказать личное и профессиональное уважение к Артуро и тогда, и сейчас. Я все еще думаю, что он лучший бокс-ту-бокс полузащитгник в мире, и до сих пор благодарен ему за то, что он дал нам. Ценил и ценю все, что Артуро сделал для национальной команды. Иметь его в составе было настоящей роскошью.

Непопадание Чили на ЧМ-2018 – это очень грустно. Уверен, что сборная вернется на вершину, потому что у них есть личности и храбрость», – цитирует Сампаоли Marca.

Ранее испанская газета As опубликовала слова Сампаоли из 2015 года, в которых тренер обвиняет Видаля в алкоголизме.

Сборная Чили заняла шестое место в отборочной группе и не попала на ЧМ-2018.

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