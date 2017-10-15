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Хорхе Сампаоли: «Артуро Видаль – лучший бокс-ту-бокс в мире»
Коуч больше не диссит чилийского хава.
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал свои слова о чилийце Артуро Видале.
«Не могу сказать ничего больше, кроме того чтобы высказать личное и профессиональное уважение к Артуро и тогда, и сейчас. Я все еще думаю, что он лучший бокс-ту-бокс полузащитгник в мире, и до сих пор благодарен ему за то, что он дал нам. Ценил и ценю все, что Артуро сделал для национальной команды. Иметь его в составе было настоящей роскошью.
Непопадание Чили на ЧМ-2018 – это очень грустно. Уверен, что сборная вернется на вершину, потому что у них есть личности и храбрость», – цитирует Сампаоли Marca.
- Ранее испанская газета As опубликовала слова Сампаоли из 2015 года, в которых тренер обвиняет Видаля в алкоголизме.
- Сборная Чили заняла шестое место в отборочной группе и не попала на ЧМ-2018.
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