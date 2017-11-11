Новая Зеландия
    -
    6:15
    11.11.17
    Стадион Вестпак
    Перу
      Кубок • OFC/CONMEBOL Play-off
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      Новая Зеландия - Перу
      Кубок - 11 ноября 2017

      Футбол, Кубок. Следите за матчем Новая Зеландия – Перу на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 06:15 11 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Энтони Хадсон или Рикардо Гарека? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Новая Зеландия – Перу? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Новая Зеландия и Перу, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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