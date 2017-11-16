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      Перу - Новая Зеландия
      Кубок - 16 ноября 2017

      Футбол, Кубок. Следите за матчем Перу – Новая Зеландия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 05:15 16 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Рикардо Гарека или Энтони Хадсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Перу – Новая Зеландия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Перу и Новая Зеландия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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