Онлайн

Перу - Новая Зеландия

Кубок - 16 ноября 2017

Футбол, Кубок. Следите за матчем Перу – Новая Зеландия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 05:15 16 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Рикардо Гарека или Энтони Хадсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Перу – Новая Зеландия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Перу и Новая Зеландия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

