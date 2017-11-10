Гондурас
    -
    1:00
    11.11.17
    Эстадио Олимпико
    Австралия
      Кубок • CONCACAF/AFC Play-off
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Гондурас - Австралия
      Кубок - 11 ноября 2017

      Футбол, Кубок. Следите за матчем Гондурас – Австралия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 01:00 11 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Хорхе Луис Пинто или Ангелос Постекоглу? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Гондурас – Австралия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Гондурас и Австралия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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