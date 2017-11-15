Австралия
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    12:00
    15.11.17
    Австралия Стэдиум
    Гондурас
      Кубок • CONCACAF/AFC Play-off
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      Австралия - Гондурас
      Кубок - 15 ноября 2017

      Футбол, Кубок. Следите за матчем Австралия – Гондурас на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 12:00 15 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Ангелос Постекоглу или Хорхе Луис Пинто? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Австралия – Гондурас? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Австралия и Гондурас, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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