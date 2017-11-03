Eurosport
Экс-форварду «Баварии» грозит дисквалификация за употребление кокаина
Паоло Герреро развлекся перед матчем сборной Перу.
Нападающий сборной Перу и «Фламенго» после матча квалификации ЧМ-2018 против Аргентины (0:0) сдал положительную допинг-пробу.
Как сообщает журналист Франсиско Велез, в крови Герреро обнаружены следы от употребления кокаина.
Герреро грозит длительная дисквалификация, в связи с которой нападающий не сыграет с Новой Зеландией в стыковых матчах за выход в финальную часть чемпионата мира.
- Первая игра между Перу и Новой Зеландией пройдет 11 ноября в Веллингтоне.
- Ответная встреча состоится в Лиме 16 ноября.
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