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Новая Зеландия и Перу не забили в первом стыковом матче ЧМ-2018
Команды определят очередного участника ЧМ в ответной игре.
Сборные Новой Зеландии и Перу сыграли вничью в первом стыковом матче ЧМ-2018 – 0:0.
За весь матч хозяева ни разу не пробили в створ ворот соперника. Гости нанесли три точных удара.
- Ответный матч состоится 16 ноября в Лиме.
- Перуанцы четырежды участвовали в чемпионатах мира, новозеландцы – дважды.
- Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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