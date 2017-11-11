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Новая Зеландия и Перу не забили в первом стыковом матче ЧМ-2018

Новая Зеландия и Перу не забили в первом стыковом матче
Eurosport

44 мин. назадИзменено 12 мин. назад

Команды определят очередного участника ЧМ в ответной игре.

Сборные Новой Зеландии и Перу сыграли вничью в первом стыковом матче ЧМ-2018 – 0:0.

За весь матч хозяева ни разу не пробили в створ ворот соперника. Гости нанесли три точных удара.

  • Ответный матч состоится 16 ноября в Лиме.
  • Перуанцы четырежды участвовали в чемпионатах мира, новозеландцы – дважды.
  • Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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