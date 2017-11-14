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Сборная Гондураса обнаружила на тренировке летающий дрон и заподозрила Австралию в шпионаже
Квадрокоптер летал над стадионом в Сиднее.
Федерация футбола Гондураса выступила с заявлением, обвинив австралийцев в шипонаже. В качестве доказательства представители федерации предоставили видео с пролетом квадрокоптера над стадионом в Сиднее во время тренировки гондурасцев.
«Австралия шпионила за официальной тренировкой Гондураса, это вызвало сильный дискомфорт у футболистов и нашей делегации», – говорится в заявлении.
- Матч между Австралией и Гондурасом пройдет 15 ноября.
- Первая встреча в Гондурасе завершилась нулевой ничьей.
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