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Власти Перу объявят национальный выходной, если сборная выйдет на ЧМ-2018
Вся страна будет гулять.
15 ноября в Лиме состоится ответный стыковой матч за путевку на ЧМ-2018 между Перу и Новой Зеландией.
Если перуанцы одержат победу, в стране будет объявлен национальный выходной день в четверг, 16 ноября, сообщает твиттер министерства труда Перу.
- Первый матч между Перу и Новой Зеландией завершился нулевой ничьей.
- Жеребьевка группового раунда чемпионата мира-2018 состоится 1 декабря в Москве.
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