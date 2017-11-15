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Власти Перу объявят национальный выходной, если сборная выйдет на ЧМ-2018

Власти Перу объявят национальный выходной, если сборная выйдет на ЧМ-2018
Eurosport

1 час назад

Вся страна будет гулять.

15 ноября в Лиме состоится ответный стыковой матч за путевку на ЧМ-2018 между Перу и Новой Зеландией.

Если перуанцы одержат победу, в стране будет объявлен национальный выходной день в четверг, 16 ноября, сообщает твиттер министерства труда Перу.

  • Первый матч между Перу и Новой Зеландией завершился нулевой ничьей.
  • Жеребьевка группового раунда чемпионата мира-2018 состоится 1 декабря в Москве.

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