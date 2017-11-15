Австралия вышла на чемпионат мира, победив Гондурас

Ответная стыковая встреча за право сыграть на ЧМ прошла в среду в Сиднее и завершилась со счетом 3:1 в пользу Австралии.

На 54-й минуте австралийцы вышли вперед благодаря автоголу Мэйнора Фигероа. Автором дубля стал Майл Единак (72' и 85'). Оба мяча полузащитник забил с пенальти. У Гондураса в добавленное время второго тайма отличился автор автогола Фигероа.

Жеребьевка группового этапа чемпионата мира пройдет 1 декабря.

Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube