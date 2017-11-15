Getty Images

Австралия вышла на чемпионат мира, победив Гондурас

Австралия вышла на чемпионат мира, победив Гондурас
Eurosport

24 мин. назад

Австралийцы стали 31-м участником мирового первенства.

Ответная стыковая встреча за право сыграть на ЧМ прошла в среду в Сиднее и завершилась со счетом 3:1 в пользу Австралии.

На 54-й минуте австралийцы вышли вперед благодаря автоголу Мэйнора Фигероа. Автором дубля стал Майл Единак (72' и 85'). Оба мяча полузащитник забил с пенальти. У Гондураса в добавленное время второго тайма отличился автор автогола Фигероа.

  • Жеребьевка группового этапа чемпионата мира пройдет 1 декабря.
  • Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Еще больше футбола на нашем канале в YouTube

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Датчане вышли на чемпионат мира и чуть не утопили в шампанском эксперта Eurosport

00:52
Популярные видео
«Сент-Луис» и «Калгари» накидали 11 шайб на двоих, Тарасенко поучаствовал в вакханалии
1 203 просмотровВчера в 12:38
Радулов забил за «Даллас», но «Каролине» было как-то все равно
 559 просмотровВчера в 13:35
А еще вам может понравиться