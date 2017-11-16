Eurosport

Перуанцы яростным фейерверком перед отелем устроили сборной Новой Зеландии ночь без сна

Перуанцы яростным фейерверком перед отелем устроили сборной Новой Зеландии ночь без сна
Eurosport

1 час назад

Кажется, гостям не удалось выспаться накануне судьбоносной игры.

Футболисты сборной Новой Зеландии прилетели в Перу на ответный стыковой матч квалификации ЧМ-2018.

Ночь перед игрой запомнится им надолго: перуанцы устраивали яростный перформанс перед отелем с файерами и фейерверком.

  • В октябре 2015 года перуанцы применили такую же тактику накануне матча Чили. Сборной этой не помогло – 3:4.
  • Матч Перу – Новая Зеландия начнется в 05:15 мск. Команды определят последнего участника ЧМ-2018 в России.
  • В первой игре была зафиксирована нулевая ничья.

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