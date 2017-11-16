Eurosport
Перуанцы яростным фейерверком перед отелем устроили сборной Новой Зеландии ночь без сна
Кажется, гостям не удалось выспаться накануне судьбоносной игры.
Футболисты сборной Новой Зеландии прилетели в Перу на ответный стыковой матч квалификации ЧМ-2018.
Ночь перед игрой запомнится им надолго: перуанцы устраивали яростный перформанс перед отелем с файерами и фейерверком.
- В октябре 2015 года перуанцы применили такую же тактику накануне матча Чили. Сборной этой не помогло – 3:4.
- Матч Перу – Новая Зеландия начнется в 05:15 мск. Команды определят последнего участника ЧМ-2018 в России.
- В первой игре была зафиксирована нулевая ничья.
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