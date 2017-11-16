Сборная Перу завоевала последнюю путевку на чемпионат мира

Ответный стыковой матч за право выступить на чемпионате мира в России состоялся в Лиме и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились полузащитник московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан (на 27-й минуте) и Кристиан Рамос (65).

Первая игра, прошедшая 11 ноября в Веллингтоне, завершилась со счетом 0:0.

В честь выхода сборной на мировое первенство в Перу 16 ноября был объявлен национальный выходной.

Перуанцы отобрались на чемпионат мира впервые с 1982 года.

Жеребьевка финальной стадии турнира состоится 1 декабря в Москве, матчи пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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