Приложение для телефона приняло празднование гола в Перу за землетрясение

Приложение Earthquake Network, которое использует телефоны пользователей, чтобы определять колебания, сообщило о возможном землетрясении.

Причиной активации приложения стало празднование перуанцами гола в ворота Новой Зеландии в стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира.

«Подтверждено, что в Лиме не было природной сейсмической активности. Похоже, что это радость перуанцев заставила приложение сработать», – говорится в твиттере Sismologia Chile.

Сборная Перу победила новозеландцев со счетом 2:0.

Перуанцы сыграют на чемпионате мира впервые с 1982 года.

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