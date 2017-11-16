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Как выглядит футболист, который только что вывел сборную на чемпионат мира

Как выглядит футболист, который только что вывел сборную на чемпионат мира
Eurosport

1 час назадИзменено 46 мин. назад

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан забил самый важный мяч в карьере.

Перуанцы обыграли в стыковых матчах Новую Зеландию (2:0) и вышли в финальную часть ЧМ-2018. Один из мячей забил полузащитник московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан, который после гола долго приходил в чувство.

Первая игра, прошедшая 11 ноября в Веллингтоне, завершилась со счетом 0:0.

Джефферсон Фарфан

В честь выхода сборной на мировое первенство в Перу 16 ноября был объявлен национальный выходной.

  • Перуанцы отобрались на чемпионат мира впервые с 1982 года.
  • Жеребьевка финальной стадии турнира состоится 1 декабря в Москве, матчи пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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