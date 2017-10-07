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Болгария - Франция
ЧМ. Квалификация. Европа - 7 октября 2017
Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Болгария – Франция на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 7 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Георгий Донков или Дидье Дешам? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Болгария – Франция? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Болгария и Франция, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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