Болгария
    -
    21:45
    07.10.17
    Стадион Васила Левски
    Франция
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа А
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Болгария - Франция
      ЧМ. Квалификация. Европа - 7 октября 2017

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Болгария – Франция на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 7 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Георгий Донков или Дидье Дешам? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Болгария – Франция? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Болгария и Франция, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Сборная Франции против сборной Болгарии. Выйдет ли Димитар Бербатов, когда он так нужен?

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