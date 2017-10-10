Франция
    -
    21:45
    10.10.17
    Стад де Франс
    Белоруссия
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа А
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Франция - Белоруссия
      ЧМ. Квалификация. Европа - 10 октября 2017

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Франция – Белоруссия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 10 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Дидье Дешам или Igor Kriushenko? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Франция – Белоруссия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Франция и Белоруссия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      00:31 

      Франция оформляет путевку на чемпионат мира-2018 матчем с Белоруссией. Нужно просто обыграть парней Игоря Криушенко, и дело сделано.

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