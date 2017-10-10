Латвия
    -
    21:45
    10.10.17
    Стадион Сконто
    Андорра
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа В
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Латвия - Андорра
      ЧМ. Квалификация. Европа - 10 октября 2017

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Латвия – Андорра на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 10 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Александр Старков или Хесус Альварес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Латвия – Андорра? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Латвия и Андорра, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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