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Чехия - Сан-Марино
ЧМ. Квалификация. Европа - 8 октября 2017
Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Чехия – Сан-Марино на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 8 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Карел Яролим или Пьер-Анджело Манцароли? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Чехия – Сан-Марино? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Чехия и Сан-Марино, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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