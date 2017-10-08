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Германия - Азербайджан
ЧМ. Квалификация. Европа - 8 октября 2017
Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Германия – Азербайджан на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 8 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Йоахим Лёв или Роберт Просинечки? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Германия – Азербайджан? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Германия и Азербайджан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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Всем привет! Германия обеспечила участие в финальной части ЧМ-2018, но вряд ли упустит возможность завершить квалификацию с максимальным количеством очков. Вопрос один – «Сколько?» Меня зовут Руслан Хрипун, стартуем в 21:45 по Москве.