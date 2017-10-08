Германия
    -
    21:45
    08.10.17
    Стадион Фрица Вальтера
    Азербайджан
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа С
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Германия - Азербайджан
      ЧМ. Квалификация. Европа - 8 октября 2017

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Германия – Азербайджан на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 8 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Йоахим Лёв или Роберт Просинечки? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Германия – Азербайджан? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Германия и Азербайджан, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Руслан Хрипун
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      Всем привет! Германия обеспечила участие в финальной части ЧМ-2018, но вряд ли упустит возможность завершить квалификацию с максимальным количеством очков. Вопрос один – «Сколько?» Меня зовут Руслан Хрипун, стартуем в 21:45 по Москве.

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