Грузия
    Завершено
    0
    0
    -
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    0
    19:00
    06.10.17
    Стадион им. Бориса Пайчадзе
    Уэльс
    ЧМ. Квалификация. Европа • Группа D
    Групповая стадия
    • 2-ой тайм
    • Грузия
    • Уэльс
    • ЛоуренсВудбёрн
      90'
    • ГвилияХочолава
      89'
    • ЛедлиЭдвардс
      81'
    • КвилитаяСхиртладзе
      76'
    • КвеквескириДжигаури
      76'
    • ВоуксРобсон-Кану
      74'
    • Лоуренс
      56'
    • Лоуренс
      49'
    Перед матчем

    Онлайн
    Грузия - Уэльс
    ЧМ. Квалификация. Европа - 6 октября 2017

    Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Грузия – Уэльс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 6 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Владимир Вайсс или Крис Коулмэн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Грузия – Уэльс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Грузия и Уэльс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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