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- 2-ой тайм
- ЛоуренсВудбёрн90'
- ГвилияХочолава89'
- ЛедлиЭдвардс81'
- КвилитаяСхиртладзе76'
- КвеквескириДжигаури76'
- ВоуксРобсон-Кану74'
- Лоуренс56'
- Лоуренс49'
Перед матчем
Онлайн
Грузия - Уэльс
ЧМ. Квалификация. Европа - 6 октября 2017
Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Грузия – Уэльс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 6 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Владимир Вайсс или Крис Коулмэн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Грузия – Уэльс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Грузия и Уэльс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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