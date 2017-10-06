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- 2-ой тайм
- Драгович90'
- Шауб89'
- ГачиновичПрийович87'
- Матич83'
- БургшталлерГрегорич82'
- ГрилличЛазаро77'
- Арнаутович76'
- Бауэр70'
- РукавинаЛяйич69'
- КайнцШауб61'
- Бургшталлер55'
- 1-ый тайм
- Ильзанкер44'
- Вебер43'
- Бургшталлер25'
- Миливойевич11'
Перед матчем
Онлайн
Австрия - Сербия
ЧМ. Квалификация. Европа - 6 октября 2017
Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Австрия – Сербия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 6 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Марсель Коллер или Славолюб Муслин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Австрия – Сербия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Австрия и Сербия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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