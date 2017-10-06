Австрия
Завершено
0
3
-
2
0
21:45
06.10.17
Стадион Эрнст Хаппель, Вена
Сербия
ЧМ. Квалификация. Европа • Группа D
Групповая стадия
  • 2-ой тайм
  • Австрия
  • Сербия
  • Драгович
    90'
  • Шауб
    89'
  • ГачиновичПрийович
    87'
  • Матич
    83'
  • БургшталлерГрегорич
    82'
  • ГрилличЛазаро
    77'
  • Арнаутович
    76'
  • Бауэр
    70'
  • РукавинаЛяйич
    69'
  • КайнцШауб
    61'
  • Бургшталлер
    55'
  • 1-ый тайм
  • Австрия
  • Сербия
  • Ильзанкер
    44'
  • Вебер
    43'
  • Бургшталлер
    25'
  • Миливойевич
    11'
Перед матчем

Онлайн
Австрия - Сербия
ЧМ. Квалификация. Европа - 6 октября 2017

Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Австрия – Сербия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 6 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Марсель Коллер или Славолюб Муслин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Австрия – Сербия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Австрия и Сербия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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