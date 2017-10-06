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Ирландия - Молдавия

ЧМ. Квалификация. Европа - 6 октября 2017

Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Ирландия – Молдавия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 6 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Мартин О'Нил или Игорь Добровольский? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Ирландия – Молдавия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Ирландия и Молдавия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

