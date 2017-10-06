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- 2-ой тайм
- Гацкан90'
- Артер90'
- ЛонгМагуайр83'
- ПлатикаАмброс79'
- ХулаханМакгиди79'
- МерфиАртер78'
- ДедовКочук55'
- 1-ый тайм
- Розгонюк41'
- Мерфи19'
- Мерфи2'
Перед матчем
Онлайн
Ирландия - Молдавия
ЧМ. Квалификация. Европа - 6 октября 2017
Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Ирландия – Молдавия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 6 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Мартин О'Нил или Игорь Добровольский? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Ирландия – Молдавия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Ирландия и Молдавия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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