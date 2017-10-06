Ирландия
Завершено
0
2
-
0
1
21:45
06.10.17
Авива
Молдавия
    ЧМ. Квалификация. Европа • Группа D
    Групповая стадия
    • 2-ой тайм
    • Ирландия
    • Молдавия
    • Гацкан
      90'
    • Артер
      90'
    • ЛонгМагуайр
      83'
    • ПлатикаАмброс
      79'
    • ХулаханМакгиди
      79'
    • МерфиАртер
      78'
    • ДедовКочук
      55'
    • 1-ый тайм
    • Ирландия
    • Молдавия
    • Розгонюк
      41'
    • Мерфи
      19'
    • Мерфи
      2'
    Перед матчем

    Онлайн
    Ирландия - Молдавия
    ЧМ. Квалификация. Европа - 6 октября 2017

    Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Ирландия – Молдавия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 6 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Мартин О'Нил или Игорь Добровольский? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Ирландия – Молдавия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Ирландия и Молдавия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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