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Польша - Черногория
ЧМ. Квалификация. Европа - 8 октября 2017
Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Польша – Черногория на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 8 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Адам Навалка или Любиша Тумбакович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Польша – Черногория? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Польша и Черногория, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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Поляки почти гарантировали себе выход на ЧМ в Россию – осталось только не проиграть Черногории. Справятся ли Лева и компания, узнаем совсем скоро.