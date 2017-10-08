Онлайн

Дания - Румыния

ЧМ. Квалификация. Европа - 8 октября 2017

Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Дания – Румыния на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 8 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Оге Харейде или Космин Контра? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Дания – Румыния? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Дания и Румыния, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

