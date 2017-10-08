Дания
    -
    19:00
    08.10.17
    Паркен
    Румыния
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа E
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Дания - Румыния
      ЧМ. Квалификация. Европа - 8 октября 2017

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Дания – Румыния на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 8 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Оге Харейде или Космин Контра? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Дания – Румыния? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Дания и Румыния, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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