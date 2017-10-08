Казахстан
    -
    19:00
    08.10.17
    Астана Арена
    Армения
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа E
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Казахстан - Армения
      ЧМ. Квалификация. Европа - 8 октября 2017

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Казахстан – Армения на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 8 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Александр Бородюк или Артур Петросян? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Казахстан – Армения? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Казахстан и Армения, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Главный матч дня, а, возможно, и всего тура. Казахстан встречается с Арменией. Мхитарян против Мужикова. Ух!

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