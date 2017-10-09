Израиль
    -
    21:45
    09.10.17
    Тедди Майча
    Испания
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа G
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Израиль - Испания
      ЧМ. Квалификация. Европа - 9 октября 2017

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Израиль – Испания на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 9 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Элиша Леви или Хулен Лопетеги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Израиль – Испания? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Израиль и Испания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Испанцы пригнали в Израиль, чтобы не заметить местную сборную. Как это получится у команды Лопетеги?

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