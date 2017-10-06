Италия
Завершено
0
1
-
1
0
21:45
06.10.17
Стадио Олимпико (Турин)
Македония
ЧМ. Квалификация. Европа • Группа G
Групповая стадия
  • 2-ой тайм
  • Италия
  • Македония
  • ПандевТричковски
    80'
  • Трайковски
    77'
  • ВелковскиЗайков
    75'
  • ГальярдиниКристанте
    75'
  • Пароло
    69'
  • ВердиБернардески
    64'
  • ХасаниТрайковски
    64'
  • Хасани
    61'
  • Спировски
    53'
  • Перерыв
  • Италия
  • Македония
  • БардзальиРугани
    45'
  • 1-ый тайм
  • Италия
  • Македония
  • Кьеллини
    40'
Перед матчем

Онлайн
Италия - Македония
ЧМ. Квалификация. Европа - 6 октября 2017

Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Италия – Македония на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 6 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Джампьеро Вентура или Игор Ангеловски? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Италия – Македония? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Италия и Македония, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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