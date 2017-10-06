Поделиться
- 2-ой тайм
- ПандевТричковски80'
- Трайковски77'
- ВелковскиЗайков75'
- ГальярдиниКристанте75'
- Пароло69'
- ВердиБернардески64'
- ХасаниТрайковски64'
- Хасани61'
- Спировски53'
- Перерыв
- БардзальиРугани45'
- 1-ый тайм
- Кьеллини40'
Перед матчем
Онлайн
Италия - Македония
ЧМ. Квалификация. Европа - 6 октября 2017
Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Италия – Македония на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 6 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Джампьеро Вентура или Игор Ангеловски? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Италия – Македония? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Италия и Македония, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет