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- 2-ой тайм
- МалинOspelt89'
- МеликсонБенаюн78'
- ЭрнеЙылдыз72'
- Бургмайер72'
- АтарБен-Хаим II70'
- РафаэловАйнбиндер63'
- КауфманнБрандл51'
- 1-ый тайм
- Бюхель40'
- Хаслер27'
- Тиби21'
Перед матчем
Онлайн
Лихтенштейн - Израиль
ЧМ. Квалификация. Европа - 6 октября 2017
Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Лихтенштейн – Израиль на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 6 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Рене Пауритш или Элиша Леви? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Лихтенштейн – Израиль? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Лихтенштейн и Израиль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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