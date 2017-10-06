Лихтенштейн
    Завершено
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    21:45
    06.10.17
    Рейнпарк
    Израиль
    ЧМ. Квалификация. Европа • Группа G
    Групповая стадия
    • 2-ой тайм
    • Лихтенштейн
    • Израиль
    • МалинOspelt
      89'
    • МеликсонБенаюн
      78'
    • ЭрнеЙылдыз
      72'
    • Бургмайер
      72'
    • АтарБен-Хаим II
      70'
    • РафаэловАйнбиндер
      63'
    • КауфманнБрандл
      51'
    • 1-ый тайм
    • Лихтенштейн
    • Израиль
    • Бюхель
      40'
    • Хаслер
      27'
    • Тиби
      21'
    Перед матчем

    Онлайн
    Лихтенштейн - Израиль
    ЧМ. Квалификация. Европа - 6 октября 2017

    Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Лихтенштейн – Израиль на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 6 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Рене Пауритш или Элиша Леви? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Лихтенштейн – Израиль? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Лихтенштейн и Израиль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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