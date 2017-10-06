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- 2-ой тайм
- РодригоАдурис82'
- СильваАсенсио73'
- Хюсай70'
- ГрездаЯтифи66'
- Сильва65'
- ПикеНачо60'
- Пике48'
- Грезда47'
- Перерыв
- БальюСадику45'
- МемоллаАголи45'
- 1-ый тайм
- Каце29'
- Алькантара26'
- Джака26'
- Иско23'
- Родриго16'
- Ллуллаку14'
Перед матчем
Онлайн
Испания - Албания
ЧМ. Квалификация. Европа - 6 октября 2017
Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Испания – Албания на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 6 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Хулен Лопетеги или Кристиан Пануччи? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Испания – Албания? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Испания и Албания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
#гол
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Спасибо всем, кто был сегодня с Eurosport.ru! Я Данил Тармасинов, думайте только о хорошем. До свидания.
Они сделали все, что от них требовалось, и четко прикончили Албанию за 26 минут. Три мяча уместились в промежуток с 16-ю по 26-ю.
Испания победила Албанию – 3:0.
В параллельном матче Италия сыграла вничью с Македонией, потеряла очки и подарила путевку на ЧМ испанцам.
Испания вышла на чемпионат мира-2018!
ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК!
Асенсио! Приложился к мячу со стандарта – удар чуть не ныркнул в ворота, Бериша удачно пролетел мимо.
Две минуты добавил арбитр Еськов. Возможно, и судья, и сборная Испании через 120 секунд узнают, что им надо лететь в Россию.
Албанцы на последних минутах отрываются и бегают на чужой половине с мячом. Или им позволяют это делать испанцы?
Ллуллаку очень хочет забить и не боится дальних выстрелов. Надо бояться того, что они будут такими неточными, как этот.
Серхио Рамос выходит подальше от своих ворот и выносит мяч за пределы поля.
Садику не цепляется за мяч впереди, Рамос с Начо теперь действуют слаженно.
Опасная передача в штрафную, Адурис не добирается до этого паса внутри и падает. Без пенальти, конечно.
Иско отдал направо, Одриосола уходил от защитника в лицевую, но Коке, пробегавший мимо, запутал молодого фулбека испанцев.
Асенсио на правом фланге, но его наконец-то прихватывают защитники. Аут для Испании.
Ариц Адурис поменял Родриго Морено.
Иско получил мяч слева и сразу убирает под правую для удара – заблокирован выстрел.
25:13 – статистика ударов в нашем матче. 25 ударов по воротам от испанцев! Обалдеть.
Круговерть у штрафной Албании, Иско подсунул мяч Асенсио, Марко бабахнул издали – мимо створа.
Асенсио кружит справа, отдает свободному Саулю на линию штрафной в центр, испанец бьет по воротам сильно – выше девятки!
Простите за спойлер, кто хотел посмотреть в повторе, но Македония в параллельном матче забила Италии – там 1:1. Это значит, что Испания по состоянию на сейчас проходит нга ЧМ-2018.
Одриосола опять остается один, бежит в свободную зону по флангу, навесил внутрь, но неточно закинул мяч в центр.
Интересная тактика Лопетеги – уже в этой игре пробовать связки и комбинации для следующего матча. Не будет Пике с Сильвой? Посмотрим, как на их месте уже сейчас справятся Начо и Асенсио.
Марко Асенсио вышел на поле и поменял Давида Сильву. Под аплодисменты стадиона ушел с газона полузащитник.
Вот это Албания! Латифи развернулся у штрафной и пробил – Де Хеа отбил перед собой, а добивание Садику вышло неточным!
Иско стреляет по воротам и попадет в штангу! Ух!
Иско! Выстрелил с опасного штрафного, но плохо перебросил стенку.
А тут Хюсай не успевает и хватает убегающего в штрафную соперника за руку. Желтая защитнику «Наполи».
Штанга! Хюсай навесил с правого фланга, Садику убежал от Начо и пробил в каркас!
Иско опять на острие, с левого фланга пасует в центр на Сильву, Давид попал мячом в защитника!
Мемушай навесил с углового с левого фланга, но мяч прилетел в руки Де Хеа. Ничего опасного.
Латифи меняет Грезда в составе сборной Албании. Вот он, человек, который перевернет игру!
Давид Сильва стучит по ногам Анси Аголе и получает желтую карточку. Еще один человек, который пропустит матч с Израилем.
Иско шел с мячом вперед, но Каце четко лишил его такого преимущества.
Надо же, владение испанцев упало до уровня 61%. А кажется, что хозяева царствуют у мяча.
Сильва выводил мяч из обороны в нападение и подставился под фол. Свисток арбитра.
Неподготовленный удар кого-то из албанцев, мяч улетает на угловой с левого края.
Начо Фернандес меняет Жерара Пике. Уже сейчас наиграет Лопетеги связку на следующую встречу.
Хюсай примчал к штрафной по правому краю, но выжал из момента только угловой.
Иско мчит в контратаку по левому краю поля, по самой линии шел испанец, сместился в центр и там лишился мяча.
Выдающееся владение мячом испанцев, они одними ногами просто не пускают соперника к атаке.
Сауль, Сильва и Морено кружили с мячом, Родриго получил пас в штрафной и пробил в касание, но запулил удар выше перекладины.
Хюсай мчал по флангу, получил обратный пас пяткой (!), но сам не вложил передачу в ногу Ллуллаку. Потеря.
Морено получил передачу в штрафную от Коке, выходит к воротам – Бериша подтащил Албанию!
Альба отдает в центр на Иско, испанец наткнулся на мощный корпус опорника и не прошел соперника.
Вновь давление испанцев, Коке свободен во вратарской и бьет головой – мимо створа!
Одриосола поймал диагональ справа, подсунул мяч Сильве, Давид легко исчез из-под присмотра защитника в штрафной, но не пробил через ноги соперника.
Хюсай закидывает в штрафную, с линии Ллуллаку бьет головой и не докидывает до створа.
И Жерар Пике перенервничал и опрокинул за плечи соперника. У него лишняя карточка, он пропустит матч с Израилем.
Грезда хватает желтую карточку за грубый подкат против Альбы. Сзади, по ногам – ух.
Садику и Аголи появились на поле в перерыве, после первого тайма на матч не вышли Балью и Мемола.
Второй тайм!
Легко расправилась Испания с соперником. Если албанцы еще как-то рыпались на старте, то после первого и особенно второго гола поникли окончательно. Интересно, какой отель испанцы выберут в России? Уже можно искать.
Закончилась добавленная минута – 3:0 в первом тайме, Испания все ближе к чемпионату мира.
Пике подтолкнули в спину, но нет свистка Еськова, Грезда выходил к воротам, прострелил на Ллуллаку, албанец не замкнул пас во вратарской!
Ого, камера выхватила, как болельщики аплодируют Жерару Пике за его надежный вынос в аут. Стадион его освистывает все 45 минут матча – это поддержка или сарказм?
Грезда подхватил мяч, убегал в контратаку и попал под фол Рамоса. Зря арбитр Еськов свистнул, нападение албанцев могло и развернуться.
Грезда прострелил с правого фланга, Мемушай подключился к атаке, вбежал в штрафную и занес ногу для удара, но попал под подкат Одриосолы.
Позиционная атака албанцев, и все заканчивается сумбуром при приближении к штрафной.
Сауль вырезал плохой пас на Альбу, Жорди не достался диагональ из-за ее силы.
Морено! опять тянется к мячу после кросса Одриосолы, был один-совсем один во вратарской и не забил головой!
Рамос выкинул мяч после кросса со стандарта в штрафную Де Хеа, Джака на подборе пробил максимально неудачно.
Пике выпихивает Грезду с левого фланга, кросс внутрь, там Альба подстраховывает своих на дальней штанге.
Альба головой перехватил мяч после диагонали направо и сам бежит за своей скидкой на чужую половину.
Иско покусывает защитника в прессинге и напрягает албанскую команду даже при 3:0.
#гол Алькантары
Жорди Альба опять выскакивает в штрафной и то ли прострелил, то ли пробил – голом это все равно не завершилось.
Бериша неаккуратно выходит за мячом, не опережает Морено, Иско подхватил атаку, забрасывал на дальнюю штангу, но ворвавшийся внутрь Сильва почесал мяч и чуть не закинул его в ворота.
Круговерть на левом фланге от Испании, Альба подключается и простреливает на ближнюю – Морено помешал защитник во вратарской! Угловой.
Мемушай пробует силы из-за штрафной, но получается совсем никудышно.
#гол Иско
Каце танцует локтями с Альбой и получает еще одну желтую карточку для албанской сборной.
Одриосола легко ушел от защитника, навесил в центр, Алькантара спокойно вошел в штрафную и проткнул мяч головой. 3:0!
ТЬЯГО АЛЬКАНТАРА, 3:0!
Таулянт Джака понервничал и схватил желтую карточку.
Ух ты, перекладина! Подача с левого фланга, там Ллуллаку выиграл воздух и пробил – Де Хеа расслабился и чуть не запустил за шиворот!
Пятый мяч в семи матчах отбора у Иско Суареса – вот это статистика у игрока «Реала».
Одриосола классно разобрался с соперником, подсунул мяч Коке, дальше пас в штрафную, а там Иско верхом посылает удар в девятку. 2:0!
ИСКО, 2:0!!!
#гол Морено
Давид Сильва опять пробует себя из-за штрафной – низом мяч улетает мимо цели.
Рамоооос! Завис в воздухе после навеса от Иско и пробил – Бериша выручил Албанию!
Нарушение правил у албанцев, опасный штрафной с левого фланга для, например, Иско.
Отличная передача в штрафную, Морено классно разобрался и в касание послал мяч в цель. 1:0!
РОДРИГО МОРЕНО, 1:0!
Теперь Ллуллаку ушел от Сауля на правом краю штрафной, навесил в центр, но не нашел партнера.
Ллуллаку стукнул плечом по лбу Пике, Жерару больно, желтая карточка албанцу.
Иско уже на правом фланге, хотя только что был слева, подал в центр, Морено кивнул по воротам и не попал с метра в створ!
Угловой с левого фланга для испанцев. но защита Албании четко выбрасывает мяч из штрафной.
Давид Сильва смещался справа в центр, взял на ногу защитника и пробил – заблокирован удар.
Одриосола вновь закидывает в штрафную с фланга, но снова на дальней штанге нет ни души в красной футболке.
Сауль неудачно скинул мяч головой, Грезда подхватил пас и сразу пробил с линии штрафной – Де Хеа в порядке.
Испанцы нянчат мяч перед чужой штрафной, Алькантара заметил момент и пробил издали – попал в защитника.
А теперь албанцы включают прессинг, симпатично смотрятся гости в середине.
Ух, какой прострел Жорди Альбы, но никто не подставил ногу во вратарской!
Одриосола не стесняется и закидывает с правого фланга, но перебрасывает всех в штрафной.
Алькантара прыгает в ноги Джаке и слышит свисток арбитра Еськова. Ай-яй-яй, нельзя так, Тьяго.
Иско чесал по правому флангу, но не справился со скоростью и потерял мяч.
Высокий темп и давление сразу предлагает Испания, плюс прессинг-ловушка на правом фланге возвращает мяч хозяевам.
Погнали!
Судейская бригада сегодня из России, встречайте Алексея Еськова с помощниками!
Мы сегодня в маленьком городке Аликанте, сборная Испании пригнала сюда с гастролями и показывает народу Рамоса, Пике, Сильву и Иско.
Гимн Испании!
Сборная Испании встречается со сборной Албании!
Привет! Я Данил Тармасинов, давайте посмотрим футбол!
Сборная Испании расщелкала Италию и не заметила Лихтенштейн. Следующий соперник – участник расширенного Евро, команда Албании.