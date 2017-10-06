Испания
Завершено
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21:45
06.10.17
Стадион Хосе Рико Перес
Албания
    ЧМ. Квалификация. Европа • Группа G
    Групповая стадия
    • 2-ой тайм
    • Испания
    • Албания
    • РодригоАдурис
      82'
    • СильваАсенсио
      73'
    • Хюсай
      70'
    • ГрездаЯтифи
      66'
    • Сильва
      65'
    • ПикеНачо
      60'
    • Пике
      48'
    • Грезда
      47'
    • Перерыв
    • Испания
    • Албания
    • БальюСадику
      45'
    • МемоллаАголи
      45'
    • 1-ый тайм
    • Испания
    • Албания
    • Каце
      29'
    • Алькантара
      26'
    • Джака
      26'
    • Иско
      23'
    • Родриго
      16'
    • Ллуллаку
      14'
    Перед матчем

    Онлайн
    Испания - Албания
    ЧМ. Квалификация. Европа - 6 октября 2017

    Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Испания – Албания на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 6 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Хулен Лопетеги или Кристиан Пануччи? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Испания – Албания? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Испания и Албания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
    30
    Данил Тармасинов
    Главное 
    #гол
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    23:43

    Спасибо всем, кто был сегодня с Eurosport.ru! Я Данил Тармасинов, думайте только о хорошем. До свидания.

    23:40 

    Они сделали все, что от них требовалось, и четко прикончили Албанию за 26 минут. Три мяча уместились в промежуток с 16-ю по 26-ю.

    23:40 

    Испания победила Албанию – 3:0.

    23:37 

    В параллельном матче Италия сыграла вничью с Македонией, потеряла очки и подарила путевку на ЧМ испанцам.

    23:37 

    Испания вышла на чемпионат мира-2018!

    • Закончился 2-ой тайм
    90+3' 

    ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК!

    90+2' 

    Асенсио! Приложился к мячу со стандарта – удар чуть не ныркнул в ворота, Бериша удачно пролетел мимо.

    90+1'

    Две минуты добавил арбитр Еськов. Возможно, и судья, и сборная Испании через 120 секунд узнают, что им надо лететь в Россию.

    90' 

    Албанцы на последних минутах отрываются и бегают на чужой половине с мячом. Или им позволяют это делать испанцы?

    89' 

    Ллуллаку очень хочет забить и не боится дальних выстрелов. Надо бояться того, что они будут такими неточными, как этот.

    88' 

    Серхио Рамос выходит подальше от своих ворот и выносит мяч за пределы поля.

    87' 

    Садику не цепляется за мяч впереди, Рамос с Начо теперь действуют слаженно.

    86' 

    Опасная передача в штрафную, Адурис не добирается до этого паса внутри и падает. Без пенальти, конечно.

    84' 

    Иско отдал направо, Одриосола уходил от защитника в лицевую, но Коке, пробегавший мимо, запутал молодого фулбека испанцев.

    83' 

    Асенсио на правом фланге, но его наконец-то прихватывают защитники. Аут для Испании.

    • Ариц Адурис
      УшелРодригоИспанияАриц Адурис поменял Родриго Морено.
    • Ариц Адурис
      ВышелАриц АдурисИспания
    82' 

    Ариц Адурис поменял Родриго Морено.

    81' 

    Иско получил мяч слева и сразу убирает под правую для удара – заблокирован выстрел.

    80' 

    25:13 – статистика ударов в нашем матче. 25 ударов по воротам от испанцев! Обалдеть.

    79' 

    Круговерть у штрафной Албании, Иско подсунул мяч Асенсио, Марко бабахнул издали – мимо створа.

    78' 

    Асенсио кружит справа, отдает свободному Саулю на линию штрафной в центр, испанец бьет по воротам сильно – выше девятки!

    77' 

    Простите за спойлер, кто хотел посмотреть в повторе, но Македония в параллельном матче забила Италии – там 1:1. Это значит, что Испания по состоянию на сейчас проходит нга ЧМ-2018.

    76' 

    Одриосола опять остается один, бежит в свободную зону по флангу, навесил внутрь, но неточно закинул мяч в центр.

    75' 

    Интересная тактика Лопетеги – уже в этой игре пробовать связки и комбинации для следующего матча. Не будет Пике с Сильвой? Посмотрим, как на их месте уже сейчас справятся Начо и Асенсио.

    • Марко Асенсио
      УшелДавид СильваИспанияМарко Асенсио вышел на поле и поменял Давида Сильву. Под аплодисменты стадиона ушел с газона полузащитник.
    • Марко Асенсио
      ВышелМарко АсенсиоИспания
    74' 

    Марко Асенсио вышел на поле и поменял Давида Сильву. Под аплодисменты стадиона ушел с газона полузащитник.

    73' 

    Вот это Албания! Латифи развернулся у штрафной и пробил – Де Хеа отбил перед собой, а добивание Садику вышло неточным!

    72' 

    Иско стреляет по воротам и попадет в штангу! Ух!

    71' 

    Иско! Выстрелил с опасного штрафного, но плохо перебросил стенку.

    • Эльсейд Хюсай
      Желтая карточкаЭльсейд ХюсайАлбанияА тут Хюсай не успевает и хватает убегающего в штрафную соперника за руку. Желтая защитнику «Наполи».
    70' 

    А тут Хюсай не успевает и хватает убегающего в штрафную соперника за руку. Желтая защитнику «Наполи».

    69' 

    Штанга! Хюсай навесил с правого фланга, Садику убежал от Начо и пробил в каркас!

    68' 

    Иско опять на острие, с левого фланга пасует в центр на Сильву, Давид попал мячом в защитника!

    67' 

    Мемушай навесил с углового с левого фланга, но мяч прилетел в руки Де Хеа. Ничего опасного.

    • Ииридон Ятифи
      УшелЭрос ГрездаАлбанияЛатифи меняет Грезда в составе сборной Албании. Вот он, человек, который перевернет игру!
    • Ииридон Ятифи
      ВышелИиридон ЯтифиАлбания
    66' 

    Латифи меняет Грезда в составе сборной Албании. Вот он, человек, который перевернет игру!

    • Давид Сильва
      Желтая карточкаДавид СильваИспанияДавид Сильва стучит по ногам Анси Аголе и получает желтую карточку. Еще один человек, который пропустит матч с Израилем.
    65' 

    Давид Сильва стучит по ногам Анси Аголе и получает желтую карточку. Еще один человек, который пропустит матч с Израилем.

    64' 

    Иско шел с мячом вперед, но Каце четко лишил его такого преимущества.

    63' 

    Надо же, владение испанцев упало до уровня 61%. А кажется, что хозяева царствуют у мяча.

    62' 

    Сильва выводил мяч из обороны в нападение и подставился под фол. Свисток арбитра.

    61' 

    Неподготовленный удар кого-то из албанцев, мяч улетает на угловой с левого края.

    • Начо
      УшелЖерар ПикеИспанияНачо Фернандес меняет Жерара Пике. Уже сейчас наиграет Лопетеги связку на следующую встречу.
    • Начо
      ВышелНачоИспания
    60' 

    Начо Фернандес меняет Жерара Пике. Уже сейчас наиграет Лопетеги связку на следующую встречу.

    59' 

    Хюсай примчал к штрафной по правому краю, но выжал из момента только угловой.

    58' 

    Иско мчит в контратаку по левому краю поля, по самой линии шел испанец, сместился в центр и там лишился мяча.

    57' 

    Выдающееся владение мячом испанцев, они одними ногами просто не пускают соперника к атаке.

    56' 

    Сауль, Сильва и Морено кружили с мячом, Родриго получил пас в штрафной и пробил в касание, но запулил удар выше перекладины.

    55' 

    Хюсай мчал по флангу, получил обратный пас пяткой (!), но сам не вложил передачу в ногу Ллуллаку. Потеря.

    54' 

    Морено получил передачу в штрафную от Коке, выходит к воротам – Бериша подтащил Албанию!

    53' 

    Альба отдает в центр на Иско, испанец наткнулся на мощный корпус опорника и не прошел соперника.

    51' 

    Вновь давление испанцев, Коке свободен во вратарской и бьет головой – мимо створа!

    50' 

    Одриосола поймал диагональ справа, подсунул мяч Сильве, Давид легко исчез из-под присмотра защитника в штрафной, но не пробил через ноги соперника.

    49' 

    Хюсай закидывает в штрафную, с линии Ллуллаку бьет головой и не докидывает до створа.

    • Жерар Пике
      Желтая карточкаЖерар ПикеИспанияИ Жерар Пике перенервничал и опрокинул за плечи соперника. У него лишняя карточка, он пропустит матч с Израилем.
    48' 

    И Жерар Пике перенервничал и опрокинул за плечи соперника. У него лишняя карточка, он пропустит матч с Израилем.

    • Эрос Грезда
      Желтая карточкаЭрос ГрездаАлбанияГрезда хватает желтую карточку за грубый подкат против Альбы. Сзади, по ногам – ух.
    48' 

    Грезда хватает желтую карточку за грубый подкат против Альбы. Сзади, по ногам – ух.

    • Армандо Садику
      УшелИван БальюАлбанияСадику и Аголи появились на поле в перерыве, после первого тайма на матч не вышли Балью и Мемола.
    • Армандо Садику
      ВышелАрмандо СадикуАлбания
    47' 

    Садику и Аголи появились на поле в перерыве, после первого тайма на матч не вышли Балью и Мемола.

    • 2-ой тайм
    46'

    Второй тайм!

    22:34 

    Легко расправилась Испания с соперником. Если албанцы еще как-то рыпались на старте, то после первого и особенно второго гола поникли окончательно. Интересно, какой отель испанцы выберут в России? Уже можно искать.

    • Закончился 1-ый тайм
    45+2' 

    Закончилась добавленная минута – 3:0 в первом тайме, Испания все ближе к чемпионату мира.

    45+1' 

    Пике подтолкнули в спину, но нет свистка Еськова, Грезда выходил к воротам, прострелил на Ллуллаку, албанец не замкнул пас во вратарской!

    45' 

    Ого, камера выхватила, как болельщики аплодируют Жерару Пике за его надежный вынос в аут. Стадион его освистывает все 45 минут матча – это поддержка или сарказм?

    44' 

    Грезда подхватил мяч, убегал в контратаку и попал под фол Рамоса. Зря арбитр Еськов свистнул, нападение албанцев могло и развернуться.

    43' 

    Грезда прострелил с правого фланга, Мемушай подключился к атаке, вбежал в штрафную и занес ногу для удара, но попал под подкат Одриосолы.

    42' 

    Позиционная атака албанцев, и все заканчивается сумбуром при приближении к штрафной.

    41' 

    Сауль вырезал плохой пас на Альбу, Жорди не достался диагональ из-за ее силы.

    40' 

    Морено! опять тянется к мячу после кросса Одриосолы, был один-совсем один во вратарской и не забил головой!

    39' 

    Рамос выкинул мяч после кросса со стандарта в штрафную Де Хеа, Джака на подборе пробил максимально неудачно.

    38' 

    Пике выпихивает Грезду с левого фланга, кросс внутрь, там Альба подстраховывает своих на дальней штанге.

    37' 

    Альба головой перехватил мяч после диагонали направо и сам бежит за своей скидкой на чужую половину.

    36' 

    Иско покусывает защитника в прессинге и напрягает албанскую команду даже при 3:0.

    35' 

    #гол Алькантары

    34' 

    Жорди Альба опять выскакивает в штрафной и то ли прострелил, то ли пробил – голом это все равно не завершилось.

    33' 

    Бериша неаккуратно выходит за мячом, не опережает Морено, Иско подхватил атаку, забрасывал на дальнюю штангу, но ворвавшийся внутрь Сильва почесал мяч и чуть не закинул его в ворота.

    32' 

    Круговерть на левом фланге от Испании, Альба подключается и простреливает на ближнюю – Морено помешал защитник во вратарской! Угловой.

    31' 

    Мемушай пробует силы из-за штрафной, но получается совсем никудышно.

    30' 

    #гол Иско

    • Эргис Каце
      Желтая карточкаЭргис КацеАлбанияКаце танцует локтями с Альбой и получает еще одну желтую карточку для албанской сборной.
    29' 

    Каце танцует локтями с Альбой и получает еще одну желтую карточку для албанской сборной.

    • Тьяго Алькантара
      ГолТьяго АлькантараИспанияОдриосола легко ушел от защитника, навесил в центр, Алькантара спокойно вошел в штрафную и проткнул мяч головой. 3:0!
    28' 

    Одриосола легко ушел от защитника, навесил в центр, Алькантара спокойно вошел в штрафную и проткнул мяч головой. 3:0!

    27'

    ТЬЯГО АЛЬКАНТАРА, 3:0!

    Thiago Alcantara, Gerard Pique
    • Таулант Джака
      Желтая карточкаТаулант ДжакаАлбанияТаулянт Джака понервничал и схватил желтую карточку.
    26' 

    Таулянт Джака понервничал и схватил желтую карточку.

    26' 

    Ух ты, перекладина! Подача с левого фланга, там Ллуллаку выиграл воздух и пробил – Де Хеа расслабился и чуть не запустил за шиворот!

    25' 

    Пятый мяч в семи матчах отбора у Иско Суареса – вот это статистика у игрока «Реала».

    • Иско
      ГолИскоИспанияОдриосола классно разобрался с соперником, подсунул мяч Коке, дальше пас в штрафную, а там Иско верхом посылает удар в девятку. 2:0!
    24' 

    Одриосола классно разобрался с соперником, подсунул мяч Коке, дальше пас в штрафную, а там Иско верхом посылает удар в девятку. 2:0!

    23' 

    ИСКО, 2:0!!!

    Isco face à l'Italie
    22' 

    #гол Морено

    21' 

    Давид Сильва опять пробует себя из-за штрафной – низом мяч улетает мимо цели.

    19' 

    Рамоооос! Завис в воздухе после навеса от Иско и пробил – Бериша выручил Албанию!

    18' 

    Нарушение правил у албанцев, опасный штрафной с левого фланга для, например, Иско.

    • Родриго
      ГолРодригоИспанияОтличная передача в штрафную, Морено классно разобрался и в касание послал мяч в цель. 1:0!
    17' 

    Отличная передача в штрафную, Морено классно разобрался и в касание послал мяч в цель. 1:0!

    16' 

    РОДРИГО МОРЕНО, 1:0!

    Spain's Alvaro Morata (L) is congratulated by teammates after scoring a goal
    15' 

    Теперь Ллуллаку ушел от Сауля на правом краю штрафной, навесил в центр, но не нашел партнера.

    • Аздрен Ллуллаку
      Желтая карточкаАздрен ЛлуллакуАлбанияЛлуллаку стукнул плечом по лбу Пике, Жерару больно, желтая карточка албанцу.
    14' 

    Ллуллаку стукнул плечом по лбу Пике, Жерару больно, желтая карточка албанцу.

    13' 

    Иско уже на правом фланге, хотя только что был слева, подал в центр, Морено кивнул по воротам и не попал с метра в створ!

    12' 

    Угловой с левого фланга для испанцев. но защита Албании четко выбрасывает мяч из штрафной.

    11' 

    Давид Сильва смещался справа в центр, взял на ногу защитника и пробил – заблокирован удар.

    10' 

    Одриосола вновь закидывает в штрафную с фланга, но снова на дальней штанге нет ни души в красной футболке.

    9' 

    Сауль неудачно скинул мяч головой, Грезда подхватил пас и сразу пробил с линии штрафной – Де Хеа в порядке.

    8' 

    Испанцы нянчат мяч перед чужой штрафной, Алькантара заметил момент и пробил издали – попал в защитника.

    7' 

    А теперь албанцы включают прессинг, симпатично смотрятся гости в середине.

    6' 

    Ух, какой прострел Жорди Альбы, но никто не подставил ногу во вратарской!

    5' 

    Одриосола не стесняется и закидывает с правого фланга, но перебрасывает всех в штрафной.

    4' 

    Алькантара прыгает в ноги Джаке и слышит свисток арбитра Еськова. Ай-яй-яй, нельзя так, Тьяго.

    3' 

    Иско чесал по правому флангу, но не справился со скоростью и потерял мяч.

    2' 

    Высокий темп и давление сразу предлагает Испания, плюс прессинг-ловушка на правом фланге возвращает мяч хозяевам.

    • 1-ый тайм
    1' 

    Погнали!

    21:45 

    Судейская бригада сегодня из России, встречайте Алексея Еськова с помощниками!

    21:43 

    Мы сегодня в маленьком городке Аликанте, сборная Испании пригнала сюда с гастролями и показывает народу Рамоса, Пике, Сильву и Иско.

    21:43

    Гимн Испании!

    21:42 

    Сборная Испании встречается со сборной Албании!

    21:41 

    Привет! Я Данил Тармасинов, давайте посмотрим футбол!

     

    Сборная Испании расщелкала Италию и не заметила Лихтенштейн. Следующий соперник – участник расширенного Евро, команда Албании.

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