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Албания - Италия

ЧМ. Квалификация. Европа - 9 октября 2017

Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Албания – Италия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 9 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Кристиан Пануччи или Джампьеро Вентура? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Албания – Италия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Албания и Италия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

