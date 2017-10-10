Эстония
    -
    21:45
    10.10.17
    А Ле Кок Арена
    Босния и Герцеговина
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа H
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Эстония - Босния и Герцеговина
      ЧМ. Квалификация. Европа - 10 октября 2017

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Эстония – Босния и Герцеговина на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 10 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Мартин Рейм или Мехмед Баждаревич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Эстония – Босния и Герцеговина? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Эстония и Босния и Герцеговина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0