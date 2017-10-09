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Украина - Хорватия
ЧМ. Квалификация. Европа - 9 октября 2017
Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Украина – Хорватия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 9 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Андрей Шевченко или Анте Чачич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Украина – Хорватия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Украина и Хорватия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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Всем привет! Ситуация в отборочной группе I самая запутанная – у Украины и Хорватии по 17 очков перед последним туром, но у балканцев лучшая разница мячей. Команде Андрея Шевченко нужна только победа, давайте поддержим. Меня зовут Руслан Хрипун, стартуем в 21:45 по Москве.