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- 2-ой тайм
- Сойри90'
- Рог89'
- МанджукичПашалич85'
- КрамаричЧоп81'
- ХетемайСойри80'
- Хетемай75'
- ШюллерПукки68'
- Манджукич57'
- БрозовичРог54'
Перед матчем
Онлайн
Хорватия - Финляндия
ЧМ. Квалификация. Европа - 6 октября 2017
Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Хорватия – Финляндия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 6 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Анте Чачич или Маркку Канерва? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Хорватия – Финляндия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Хорватия и Финляндия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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