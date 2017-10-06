Хорватия
Завершено
0
1
-
1
0
21:45
06.10.17
Руевица
Финляндия
ЧМ. Квалификация. Европа • Группа I
Групповая стадия
  • 2-ой тайм
  • Хорватия
  • Финляндия
  • Сойри
    90'
  • Рог
    89'
  • МанджукичПашалич
    85'
  • КрамаричЧоп
    81'
  • ХетемайСойри
    80'
  • Хетемай
    75'
  • ШюллерПукки
    68'
  • Манджукич
    57'
  • БрозовичРог
    54'
Перед матчем

Онлайн
Хорватия - Финляндия
ЧМ. Квалификация. Европа - 6 октября 2017

Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Хорватия – Финляндия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 6 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Анте Чачич или Маркку Канерва? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вы уже проголосовали за победителя в матче Хорватия – Финляндия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Хорватия и Финляндия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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