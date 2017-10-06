Турция
    Завершено
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    0
    -
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    0
    21:45
    06.10.17
    Йени Эскишехир
    Исландия
    ЧМ. Квалификация. Европа • Группа I
    Групповая стадия
    • 2-ой тайм
    • Турция
    • Исландия
    • ГудмундссонСкуласон
      82'
    • Эркин
      79'
    • БелёзоглуМалли
      78'
    • ФиннбогасонСкуласон
      78'
    • ГуннарссонИнгасон
      65'
    • ТуранМор
      60'
    • Арнасон
      49'
    • Перерыв
    • Турция
    • Исландия
    • ШахинТуфан
      45'
    • 1-ый тайм
    • Турция
    • Исландия
    • Туран
      45'
    • Сёюнджю
      40'
    • Бьярнасон
      39'
    • Гудмундссон
      32'
    • Гудмундссон
      16'
    Перед матчем

    Онлайн
    Турция - Исландия
    ЧМ. Квалификация. Европа - 6 октября 2017

    Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Турция – Исландия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 6 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Мирча Луческу или Хеймир Хадльгримссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Турция – Исландия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Турция и Исландия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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