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- 2-ой тайм
- ГудмундссонСкуласон82'
- Эркин79'
- БелёзоглуМалли78'
- ФиннбогасонСкуласон78'
- ГуннарссонИнгасон65'
- ТуранМор60'
- Арнасон49'
- Перерыв
- ШахинТуфан45'
- 1-ый тайм
- Туран45'
- Сёюнджю40'
- Бьярнасон39'
- Гудмундссон32'
- Гудмундссон16'
Перед матчем
Онлайн
Турция - Исландия
ЧМ. Квалификация. Европа - 6 октября 2017
Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Турция – Исландия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 6 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Мирча Луческу или Хеймир Хадльгримссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Турция – Исландия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Турция и Исландия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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