Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Северная Ирландия - Швейцария
ЧМ. Квалификация. Европа - 9 ноября 2017
Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Северная Ирландия – Швейцария на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 9 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Майкл О'Нил или Владимир Петкович? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Северная Ирландия – Швейцария? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Северная Ирландия и Швейцария, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Северная Ирландия и Швейцария разыгрывают одну путевку на ЧМ-2018. Надо обыграть соперника, чтобы поехать в Россию.