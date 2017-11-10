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Швеция - Италия
ЧМ. Квалификация. Европа - 10 ноября 2017
Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Швеция – Италия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 10 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Ян Андерссон или Джампьеро Вентура? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Швеция – Италия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Швеция и Италия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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