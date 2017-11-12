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Швейцария - Северная Ирландия

ЧМ. Квалификация. Европа - 12 ноября 2017

Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Швейцария – Северная Ирландия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 12 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Владимир Петкович или Майкл О'Нил? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Швейцария – Северная Ирландия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Швейцария и Северная Ирландия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

