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Швейцария - Северная Ирландия
ЧМ. Квалификация. Европа - 12 ноября 2017
Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Швейцария – Северная Ирландия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 20:00 12 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Владимир Петкович или Майкл О'Нил? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Швейцария – Северная Ирландия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Швейцария и Северная Ирландия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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Швейцарцы выиграли в Белфасте за счет левого пенальти и приблизились к путевке в Россию. Северной Ирландии нужно отвечать.