Греция
    -
    22:45
    12.11.17
    Стадион Караискаки
    Хорватия
      ЧМ. Квалификация. Европа • Второй раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Греция - Хорватия
      ЧМ. Квалификация. Европа - 12 ноября 2017

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Греция – Хорватия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 12 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Микаэль Скиббе или Златко Далич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Греция – Хорватия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Греция и Хорватия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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