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Греция - Хорватия

ЧМ. Квалификация. Европа - 12 ноября 2017

Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Греция – Хорватия на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 12 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Микаэль Скиббе или Златко Далич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Греция – Хорватия? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Греция и Хорватия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

