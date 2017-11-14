Ирландия
    -
    22:45
    14.11.17
    Авива
    Дания
      ЧМ. Квалификация. Европа • Второй раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Ирландия - Дания
      ЧМ. Квалификация. Европа - 14 ноября 2017

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Ирландия – Дания на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 14 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Мартин О'Нил или Оге Харейде? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ирландия – Дания? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ирландия и Дания, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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