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Италия - Швеция
ЧМ. Квалификация. Европа - 13 ноября 2017
Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Италия – Швеция на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 13 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Джампьеро Вентура или Ян Андерссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Италия – Швеция? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Италия и Швеция, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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Италия и Швеция – сегодня одна из этих стран поймет, что пропустит ЧМ-2018 в России. Кто? Узнай на Eurosport.ru.