Италия
    -
    22:45
    13.11.17
    Стадион им. Джузеппе Меацца
    Швеция
      ЧМ. Квалификация. Европа • Второй раунд
      Финальная стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Италия - Швеция
      ЧМ. Квалификация. Европа - 13 ноября 2017

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Италия – Швеция на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 13 ноября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Джампьеро Вентура или Ян Андерссон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Италия – Швеция? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Италия и Швеция, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Италия и Швеция – сегодня одна из этих стран поймет, что пропустит ЧМ-2018 в России. Кто? Узнай на Eurosport.ru.

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