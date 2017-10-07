Гибралтар
    -
    19:00
    07.10.17
    Estádio Algarve
    Эстония
      ЧМ. Квалификация. Европа • Группа H
      Групповая стадия
      Перед матчем

      Онлайн
      Гибралтар - Эстония
      ЧМ. Квалификация. Европа - 7 октября 2017

      Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Гибралтар – Эстония на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 7 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Джеффри Вуд или Мартин Рейм? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Гибралтар – Эстония? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Гибралтар и Эстония, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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