Поделиться
- 2-ой тайм
- КоноплянкаБуяльский89'
- Ярмоленко87'
- Алими86'
- МусолиКастрати84'
- МуричиНухиу70'
- РотаньСтепаненко63'
- Пакарада (А)60'
- Ордец55'
- КриезиуРашани54'
- Перерыв
- КравецМарлос45'
- 1-ый тайм
- Криезиу44'
- Кравец42'
Перед матчем
Онлайн
Косово - Украина
ЧМ. Квалификация. Европа - 6 октября 2017
Футбол, ЧМ. Квалификация. Европа. Следите за матчем Косово – Украина на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 6 октября 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Альберт Буньяки или Андрей Шевченко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Косово – Украина? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Косово и Украина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
Главное
Удалить
Всем спасибо за внимание! Для вас работал Руслан Хрипун. Пока!
ФИНИШ!!! Украина обыграла Косово в сложнейших погодных условиях и не без доли фарта. Команда Шевченко набрала 17 очков и все решится в последнем туре отбора против Хорватии 9 октября.
Две минуты компенсировал судья.
О, хорошие новости из Хорватии для Шевченко! Финны сравняли счет. 1:1!
ГОООООООООООООООООООООООЛ! Ярмоленко ставит точку. 0:2! Андрей замечательно воспользовался суматохой в штрафной Косово после подачи со стандарта и с пяти метров врезал под перекладину.
Парень с очень зычной фамилией Кастрати вышел спасать Косово.
Марлос хорошо держит мяч и убивает драгоценные для Косово минуты.
Ая-яй-яй! Коноплянка ворвался в правую часть штрафной Косово, но тяжелое поле помешало обработать мяч.
Хачериди пошел в сумасбродный подкат в середине поля. Странно, что судья не дал желтую.
Команда Шевченко изящно занимается любимым делом – разрушает и ждет финального свистка.
Косовары раскрылись, но поймать их на контратаке по-прежнеу не удается.
Коноплянка навесил с левого фланга, но не добил даже до вратарской – поехала нога.
ОГО! Рашани избежал офсайда, вломился слева в штрафную и мощно пробил в руки Пятову!
Коноплянка нанес 6 ударов по воротам Косово, пощекотал в первом тайме штангу, но до сих пор не забил.
КОНО!!!! Мощнейший удар нанес с 25 метров полузащитник под перекладину и Уйкани вытащил!
Перспективный штрафной заработали украинцы в 25 метрах от ворот Косово по центру. Марлоса уложили на газон.
Два подряд угловых сочинили косовары на ворота Пятова, Андрей дважды неудачно выходил из ворот, но соперники прощали.
Украинцы ориентированы исключительно на разрушение после того как забили фартовый гол.
Гармаш! Украинский полузащитник пробил головой после навеса с правого фланга выше цели, но из офсайда.
Турнирная таблица группы С прямо сейчас.
Момент! Мусоли бахнул с 30 метров низом по воротам Пятова и Андрей спокойно забрал сложный мяч.
Первая замена у Украины. Разумеется, ориентированная на укрепление обороны. Степаненко в игру.
ГООООООООООООООООООООЛ! Из ничего закатили украинцы. Коноплянка навесил слева на дальнюю штангу и Пакарада закатил мяч в борьбе с Гармашом в сетку своих ворот. 0:1.
Украинцы перешли на игру в три защитника, но острее от этого не становится.
Ух! Матвиенко покатил мяч по левому флангу на Коноплянку, а тот застрял в луже.
Ничего не получается у украинцев в атаке. Косовары благодаря тяжелому полю спокойно разрушают и ждут финального свистка.
Опасно! Пятов неудачно сыграл на выходе после навеса в его штрафную, выронил мяч из рук, но судья определил фол в нападении.
Поле очень вязкой, стало много столкновений и предупеждений. Ордецу выписали за фол в середине поля.
Картинка, слава богу, вернулась. У Косово в это время произошла вынужденная замена.
ОГО!!! Телевизионщики выхватили на трибуне мужичка, который курит. Странно не это, а то КАК ОН ЭТО ДЕЛАЕТ ПОД ТАКИМ ДОЖДЕМ? Ну прямо как Алексей Булдаков в «Особенностях национальной рыбалки».
Дождь стеной стоит. Даже телевизионна картинка пропала.
Прогнозируемая замена у украинской команды. Вместо Кравеца вышел натурализованный бразилец Марлос. Дебют для 29-летнего игрока «Шахтера».
Продолжаем!
ПЕРЕРЫВ!!! Украинцы активно, но однообразно атаковали в первом тайме, погнули штангу, но так и не забили. Ждем продолжения. Без победы из Албании команде Шевченко нельзя возвращаться.
Сидорчуку досталось в середине поля по ногам. 1:1 по предупреждениям.
Косовары заметно прибавили перед перерывом. Пятов отловил несколько мячей после валидольных навесов.
И все-таки первый тайм не обошелся без предупреждения. Кравец высоко поднятой «клюшкой» и чуть не вышиб Селине кадык. Желтая!
Незаметный Ротань совсем промок и взбодрился дальним и несильным ударом в руки вратаря.
Коноплянка подал очень плохо со стандарта. Удары у Жени получаются лучше, чем такие навесы.
У арбитра был первый веский повод достать карточку. Войвода дернул за рукав Матвиенко на правом фланге обороны, но английский судья снова промолчал. Украинцы получили право на опасный стандарт.
Если так и дальше пойдет, то украинцы пропустят финальную часть ЧМ-2018.
Очень много потерь со стороны украинской сборной и не похоже, чтобы это было связано только с дождем. При Шевченко комбинационная игра пропала у украинцев.
Коноплянка классно навесил в штрафную на дальнюю штангу, замкнуть которую не успел Ярмоленко. Андрей психанул, догнал мяч и смачно пробил на трибуну.
Ничего себе! Муричи очень грубо толкнул Караваева в украинской штрафной. Нужно было показывать желтую, но судья пожалел.
Не хватает динамики украинской команде. Косовары спокойно читают передачи.
Дождь пошел сумасшедший – такой же сильный, как перед игрой Украина – Франция на Евро-2012. Тогда матч начался с паузой в несколько часов.
Коноплянка! Женя продолжает бомбардировать штрафную и вратаря Косово. На этот раз Женя пробил со средней дистанции и Уйкани вытащил не без проблем!
Дождь снова зарядил в Албании. По его аккомпанемент Ярмоленко привез контратаку. Мурики ворвался в левую часть штрафной и пальнул в сетку с внешней стороны ворот!
Опасно! Караваев обрезался в атаке и гостям повезло, что Хачериди хорошо сыграл на опережение и деактивировал контратаку.
Уууууууууууууф! Коноплянка продолжает взрывать левый фланг. На этот раз Женя обыграл двоих, выпилил мяч в штрафную, но замкнуть оказалось некому.
Украинцы торопятся, понимают, что гол снимет напряжение, но все никак.
Охо-хо! Коноплянка красиво вмазал в штангу после очередного фирменного смещения в центр, мяч отлетел на ногу к Кравцу, который не попал в пустые ворота. Не ожидал отскока нападающий.
Очень плохо предлагают себя игроки атаки украинцев Гармаш и Кравец. Артем и вовсе ни разу мяча еще не коснулся.
У косоваров выделяется техничный и быстроногий полузащитник Селина. Возит Караваева талантливый парнишка.
В последние минуты украинцы наладили игру на флангах и сразу у команды Шевченко пошли моменты. Пора забивать.
Эээээээээх..... Гармаш после серии рикошетов в штрафной Косово – Матвиенко классно подал с левого фланга – не дотянулся до мяча.
Украинцы владеют преимуществом, но у команды огромные проблемы с комбинационной игрой. Каждый третий пас идет в ноги сопернику.
И еще раз! Коноплянка снова заложил вираж с левого фланга в центр и на этот раз пробил под перекладину с 20 метров – вратарь вытащил!
Коноплянка! Наконец-то хоть что-то создали номинальные гости. Женя пальнул с 25 метров заметно выше ворот!
Украинские полузащитники очень сонные, словно отпахали смену в шахте, а потом вышли на поле.
Команда Шевченко в основном играет через поперечные передачи – с такой игрой будет сложно вскрыть хорошую оборону Косово.
Украинцы включили высокий прессинг, но это совершенно не смущает косовар.
Опа! Правый край Косово Рашица упал на левом углу украинской штрафной, но судья не дал пенальти.
Совершенно незаметны на первых минутах главные звезды украинцев Коноплянка и Ярмоленко. Много сумбура.
Точно так же неспешно украинцы атаковали месяц назад в Исландии, часто нарываясь на хлесткие контратаки. Все закончилось поражением со счетом 0:2
Левый защитник Матвиенко промчался по флангу, попытался навесить, но защитники спокойно блокировали.
Команда Шевченко завладела мячом и гоняет его с фланга на фланг. Ничего более конструктивного предложить пока не получается.
Украинцы обрезались в атаке и косовары быстро перешли в контратаку. Рашика прострелил с правого фланга в штрафную, а Хачериди пропустил мяч под ногой – вот оно влияние мокрого поля. Повезло украинцам, что никого не оказалось на дальней штанге.
Поехали!
Матч пройдет на нейтральном поле в Албании – Украина не признала Косово государством. Поле не в лучшем состоянии – весь день его обильно поливал дождь.
Тренер украинцев Андрей Шевченко привлек в команду бразильского полузащитника «Шахтера» Марлоса. Натурализованный футболист остался в запасе.
Всем привет! Чтобы остаться в претендентах на попадание в финальную часть ЧМ-2018, команде Андрея Шевченко нужно обязательно обыгрывать Косово – только при таком раскладе последний матч отбора с Хорватией будет иметь значение. Меня зовут Руслан Хрипун, начинаем в 21:45 по Москве.