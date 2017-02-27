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Александр Бородюк возглавил сборную Казахстана
Российский специалист отправился на помощь соседям.
Контракт с тренером подписан на три года. Задача Бородюка – завершить процесс смены поколений, омолодить команду и раскрыть местные таланты.
«Основным фактором стало желание Александра работать именно с нашей национальной сборной, в то время как он имел ряд предложений от национальных сборных и руководителей футбольных организаций других стран», – сообщается на официальном сайте ФФК.
- В 2016 году Александр Бородюк возглавлял «Кайрат».
- В квалификации к ЧМ-2018 сборная Казахстана занимает последнее место в группе E, набрав 2 очка в четырех матчах.
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