Александр Бородюк возглавил сборную Казахстана

Контракт с тренером подписан на три года. Задача Бородюка – завершить процесс смены поколений, омолодить команду и раскрыть местные таланты.

«Основным фактором стало желание Александра работать именно с нашей национальной сборной, в то время как он имел ряд предложений от национальных сборных и руководителей футбольных организаций других стран», – сообщается на официальном сайте ФФК.

В 2016 году Александр Бородюк возглавлял «Кайрат».

В квалификации к ЧМ-2018 сборная Казахстана занимает последнее место в группе E, набрав 2 очка в четырех матчах.

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