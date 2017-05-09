Eurosport
Дик Адвокат возглавил сборную Голландии, Руд Гуллит назначен его помощником
Голландец принимает команду в третий раз.
Экс-главный тренер сборной России и «Зенита» назначен новым главным тренером голландской сборной, сообщает официальный сайт федерации футбола страны. В конце марта сборная Голландии осталась без тренера после увольнения Данни Блинда.
Последним местом работы Адвоката был турецкий «Фенербахче».
- В качестве главного тренера Адвокат работал в сборной два раза: с 1992-го по 1994-й и с 2002-го по 2004-й.
- В России Адвокат возглавлял «Зенит» (с 2006 по 2009-й) и сборную страны с 2010-го по 2012-й.
- Последним местом работы Гуллита был «Терек», из которого он был уволен в 2011 году.
Подпишись на канал в телеграме, сделав два клика, и читай лучшие тексты любимого сайта
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте