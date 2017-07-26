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Фатих Терим покинул сборную Турции из-за несвязанных с футболом причин

Терим покинул сборную Турции из-за несвязанных с футболом причин
Eurosport

Вчера в 17:25Обновлено Вчера в 17:29

Коучу припомнили пьяную драку.

Турецкая футбольная федерация (FTT) приняла отставку главного тренера национальной команды Фатиха Терима.

Согласно заявлению FTT, причиной прекращения сотрудничества стал ряд несвязанных с футболом причин, которые муссировались в медиа якобы с целью нанести ущерб Федерации и самому Териму.

  • Терим трижды брался за работу в сборной Турции (1993-96, 2005-09, 2013-17). Под его крылом турки впервые вышли в финальную стадию Евро (1996), а затем впервые взяли бронзу (2008).
  • Турция занимает третье место в отборочной группе ЧМ-2018. Отставание от Хорватии и Исландии за 4 тура до финиша составляет 2 балла, при этом турки проведут матчи с обоими лидерами дома.
  • В середине июля Фатих устроил пьяную драку в ресторане.

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