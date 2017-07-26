Eurosport
Фатих Терим покинул сборную Турции из-за несвязанных с футболом причин
Коучу припомнили пьяную драку.
Турецкая футбольная федерация (FTT) приняла отставку главного тренера национальной команды Фатиха Терима.
Согласно заявлению FTT, причиной прекращения сотрудничества стал ряд несвязанных с футболом причин, которые муссировались в медиа якобы с целью нанести ущерб Федерации и самому Териму.
- Терим трижды брался за работу в сборной Турции (1993-96, 2005-09, 2013-17). Под его крылом турки впервые вышли в финальную стадию Евро (1996), а затем впервые взяли бронзу (2008).
- Турция занимает третье место в отборочной группе ЧМ-2018. Отставание от Хорватии и Исландии за 4 тура до финиша составляет 2 балла, при этом турки проведут матчи с обоими лидерами дома.
- В середине июля Фатих устроил пьяную драку в ресторане.
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