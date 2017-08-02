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Экс-тренер «Зенита» и «Шахтера» Мирча Луческу возглавил сборную Турции

Луческу возглавил сборную Турции
Eurosport

1 час назад

Румын имеет шанс вернуться в Россию на ЧМ-2018.

Турецкая футбольная федерация объявила о назначении румынского специалиста Мирчи Луческу на пост главного тренера национальной команды. Торжественная церемония подписания контракта намечена на 4 августа. Детали соглашения не разглашаются.

  • В сезоне-2016/17 Луческу руководил «Зенитом», с которым занял третье место в РФПЛ.
  • Предшественник румына Фатих Терим ушел в отставку 26 июля после пьяной драки в ресторане.
  • Турция занимает третье место в отборочной группе ЧМ-2018, отставая на 2 очка от Хорватии и Исландии.

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