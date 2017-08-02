Getty Images
Экс-тренер «Зенита» и «Шахтера» Мирча Луческу возглавил сборную Турции
Румын имеет шанс вернуться в Россию на ЧМ-2018.
Турецкая футбольная федерация объявила о назначении румынского специалиста Мирчи Луческу на пост главного тренера национальной команды. Торжественная церемония подписания контракта намечена на 4 августа. Детали соглашения не разглашаются.
- В сезоне-2016/17 Луческу руководил «Зенитом», с которым занял третье место в РФПЛ.
- Предшественник румына Фатих Терим ушел в отставку 26 июля после пьяной драки в ресторане.
- Турция занимает третье место в отборочной группе ЧМ-2018, отставая на 2 очка от Хорватии и Исландии.
Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте