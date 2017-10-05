ФА – мажоры. Почему сборной Англии нужен иностранный тренер

Лучше всего позор Англии на Евро-2016 описала гифка с непонимающим приблизительно ничего Роем Ходжсоном. «Можете представить, чтобы этот человек мотивировал вас?» – тренер сборной в матче с Исландией был максимально смешон и жалок, а после поражения серо и безлико оправдался фразами из пресс-релиза.

Из местных газет полились инсайды: игроки «трех львов» разочаровались в Ходжсоне еще до 1/8 финала Евро, а в раздевалке сошлись на том, чтобы английских тренеров точно не было в сборной. Отчасти версию подтверждают слова Уэйна Руни и Джо Харта: Шрек уверен, коуч должен быть топовым и только потом британским, а голкипер робко намекнул, что ему плевать, лишь бы был результат.

Внезапно самую здравую мысль высказал площадной трубадур Джоуи Бартон: «Англии нужен лучший из доступных тренеров. Даже не рассматривайте местных специалистов, это приведет лишь к новому фейлу». И он прав: Макларен и Ходжсон подбрасывали середняков АПЛ до финалов Кубка УЕФА или Лиги Европы, но не справились с большими футболистами. Эллардайс погорел еще на старте, а в резюме Саутгейта три тухлых года в «Мидлсбро» и провал с английской молодежкой на Евро-2015. Выбирать из болота с Пардью или Реднаппом, значит опускаться еще глубже.

В The FA до последнего лоббируют национальных тренеров, хотя не помнят, что чемпионат мира Англия выигрывала в 1966-м, а нестыдно выступала на крупном турнире в 1996-м. Ни за 20, ни за 50 лет на островах так и не вырос менеджер, раскручивающий симпатичное поколение до полуфинала мэйджоров. Только на нашей памяти федерация упустила поколение Руни, Терри, Джеррарда и Лэмпарда, а теперь отдает Алли и Кейна в руки неумелому коучу – дело не в футболистах, а в системе их подготовки к большим соревнованиям.

Премьер-лига давно это поняла – в чемпионате сейчас пять клубов с местными тренерами, и ни один из них не работает с командой, финишировавшей в топ-8 в прошлом сезоне. А лучше всего свежих талантов «трех львов» приручают как раз иностранцы – Почеттино с Уокером, Дайером, Алли и Кейном, Ван Гал с Лингардом и Рэшфордом, Мартинес со Стоунзом, Венгер с Окслейд-Чемберленом, Раньери с Варди и так далее.

Коучи из-за рубежа открывают в британских игроках дар больших побед, поэтому непонятно, с чего вдруг фанаты ждут бей-беги и тупых навесов в штрафную. При этом на сборах национальной команды молодые искры зачем-то пропитываются древесной философией очередного Ходжсона или Саутгейта и возвращаются в клубы для тактического прогресса. Не легче окунать их в прогрессивную систему через сборную?

Это поколение претендует на то, чтобы стать серьезной силой в следующем десятилетии. Главные звезды сборной еженедельно плещутся в самой конкурентной лиге планеты, а их уже подпирают победители молодежного ЧМ – Англия впервые что-то выиграла после Кубка мира-1966. «Если больше тренеров, таких, как Почеттино, дадут парням из сборной U-20 шанс, они скоро станут очень мощны», – твитнул Гари Линекер. Показательно, что ведущий Match of the Day назвал аргентинца, а не какого-то Шона Дайча из «Бёрнли». Иностранные спецы правят Премьер-лигой, глупо это не признавать.

ФА даже не нужен топовый менеджер – тут справится и обычный гик, лишь бы изменить мышление сборной на что-то континентальное. Идеальный пример – Роберто Мартинес. У Бельгии даже больше волшебников на сантиметр поля, чем у британцев, но они вовремя отказались от физрука с местным ДНК в пользу прогрессивного эксперта. Итог: досрочный выход на ЧМ-2018, вторая разница забитых и пропущенных в отборе (+32), а Германии бельгийцы уступают один мяч.

Действовать надо уже сейчас. Игрокам не нужно много времени, чтобы внедриться в совершенно новую вселенную под прикрытием поездок в сборную, но боссы английской федерации не уволят Саутгейта просто так: нужен новый громкий провал. Им обязан стать чемпионат мира в России – у Гарета нет ни шанса на уважение выше, чем у Ходжсона, а первый серьезный соперник в плей-офф насует Джо Харту больше, чем исландцы.

Тут ФА важно не кивать на Свена-Йорана Эрикссона, постаревшего быстрее Бенджамина Баттона, и Фабио Капелло, сделавшего карьерьное харакири, а скорее прийти к будущему. Хватит уже сдувать пыль с портрета Бобби Мура и конспектов Альфа Рэмзи.

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