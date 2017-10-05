Eurosport

Игрок «Реала» Криштиану Роналду пропустил тренировку сборной Португалии

Роналду пропустил тренировку сборной Португалии
Eurosport

Вчера в 16:08

Есть повод для волнений.

Криштиану Роналду отсутствовал на утренней тренировке сборной Португалии утром 5 октября. Об этом сообщает Iraq News Service.

Португалец тренировался по индивидуальной программе с фитнес-тренером сборной. Представители португальцев не комментировали отсутствие Роналду в общей группе. Источники медиа сообщают, что Криштиану не пропустит финальные матчи квалификации на ЧМ и сыграет против Андорры и Швейцарии.

  • Матч с Андоррой состоится 7 октября.
  • Швейцарцы выйдут на газон против португальцев 10 октября.

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