Игрок «Реала» Криштиану Роналду пропустил тренировку сборной Португалии

Криштиану Роналду отсутствовал на утренней тренировке сборной Португалии утром 5 октября. Об этом сообщает Iraq News Service.

Португалец тренировался по индивидуальной программе с фитнес-тренером сборной. Представители португальцев не комментировали отсутствие Роналду в общей группе. Источники медиа сообщают, что Криштиану не пропустит финальные матчи квалификации на ЧМ и сыграет против Андорры и Швейцарии.

Матч с Андоррой состоится 7 октября.

Швейцарцы выйдут на газон против португальцев 10 октября.

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