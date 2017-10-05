Сборная Англии выбрала отель на ЧМ-2018, хотя еще не квалифицировалась на турнир

Сборная Англии определилась с местом проживания во время ЧМ-2018 в России. Главному тренеру англичан Гарету Саутгейту, который лично выбирал отель для команды, приглянулся ForRestMix Club в 45 минутах пути от центра Санкт-Петербурга. Он находится в Репино, на берегу Финского залива. The Telegraph сообщает, что Саутгейт намеренно выбрал базу в тихом месте, самый дешевый номер в которой обойдется в 106 евро за ночь.

Представители сборной Англии подтвердили выбор места, хотя команда еще не пробилась на турнир. В отеле есть бассейн, тренажерный зал, спа-салон и бар. В помещение разрешается проносить животных.

Сборная Англии лидирует в группе F, опережая ближайших преследователей словаков на 5 очков за два матча до финиша отборочного турнира.

В предпоследней игру англичане примут дома словенцев.

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