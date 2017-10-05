Англия вышла на чемпионат мира-2018

В матче группы F европейской квалификации ЧМ-2018 сборная Англии выиграла у словенцев – 1:0. Единственный мяч в этой встрече на 94-й минуте забил форвард Харри Кейн. Нападающий впервые выступил капитаном «трех львов».

После победы английская команда набрала 23 очка и оторвалась от ближайшего соперника, сборной Шотландии, на шесть очков. За тур до конца отбора Англию уже никто не сместит с первого места.

В заключительном матче отбора Англия в гостях 8 октября сыграет с Литвой.

Словения в тот же день примет Шотландию.

Англия вышла на ЧМ-2018 с первого места, Словения осталась на третьей позиции.

Календарь и результаты европейского отбора на ЧМ-2018

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